В Украине господствуют "третьяково торпеды" и "арахамиево соснознавци" - Матиос

Матиос отмечает, что на видео именно украинский бизнесмен рассказывает Саакашвили, который возглавляет Исполком Нацсовета реформ в Украине, какие следует проводить реформы.

"На собственных ушах Саакашвили было навешено столько чипов, что, наверное, он сам верно подсчитать уже не в состоянии. Начиная от своего отца Шеварднадзе и заканчивая 5-м и 6-м президентами Украины. Даже "амнезийний" чип он имеет, потому что молчит о своем розыске в родной стране. И поэтому хватит Саакашвили нам на уши чипы вешать. У нас есть украинский специалист - Игорь Гуменный. Именно он на видео объясняет Михеилу, какие реформы и как надо проводить. И тут возникает вопрос: вот зачем нам выписан из чужого розыска иностранный Саакашвили, когда у нас же есть свой, вполне успешный Гуменный?" - отмечает бывший главный военный прокурор.

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В то же время Матиос согласился с Саакашвили в том, что государства в Украине пока нет.

"Но я должен согласиться с его словесными извержениями - государства у нас действительно пока нет! Если бы было, то в этом кем-то еще при Порошенко выписанного/выброшенного/теперь возвращенного иностранного господина Саакашвили у нас физически не было бы! Отписали бы мы его где-то в Зимбабве или Либерию и там бы дальше делал свои рехформы!

Но пока нет еще государства - есть у нас в достатке "третьяково торпеды" и "арахамиево соснознавци" украинской государственности. Так вечно не будет ... Но пока есть!" - написал Матиос и напомнил, что сам Саакашвили, вероятно забыл, о том, что объявлен в розыск Грузией.