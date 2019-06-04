Матиос пообещал проинформировать о результатах расследования по видео с аннексией Буковины

"Провел совещание со спецслужбами и МИД Украины. Государство всегда (запомните все) будет жестко реагировать на угрозы территориальной целостности и разжигание национальной розни. Работаем общим кулаком! О результатах проинформируем общество", - написал Матиос.

Главный военный прокурор поблагодарил всех, кто принимал участие в совещании, по результатам которого СБУ было поручено проведение следственных действий в уголовном производстве начатом по факту совершения неустановленными лицами посягательства на территориальную целостность Украины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 110 УК Украины (приготовление к совершению посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, то есть умышленных действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий, совершенные по предварительному сговору группой лиц, соединенные с разжиганием национальной вражды).

Как сообщал УНН, в Интернете появилось видео на котором Румыния в будущем якобы захватывает часть Черновицкой и Одесской областей после начала полномасштабного вторжения в Украину со стороны России. Главный военный прокурор инициировал уголовное производство по факту появления такого видео и провел 4 июня совещание с представителями СБУ, Службы внешней разведки, МИД и др.

Одной из основных версий следствием рассматривается вариант специальной информационной операции со стороны российских спецслужб.