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Розслідування у справі відео з анексією Буковини доручено СБУ

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Через появу відео з нібито анексією частини України, за фактом вчинення невстановленими особами посягання на територіальну цілісність України, розпочато досудове розслідування. Слідчі дії у ньому доручено провести СБУ. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури.

Таке рішення було ухвалене під час оперативної наради під головуванням заступника Генерального прокурора – Головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

Під час наради було обговорено план досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом вчинення невстановленими особами посягання на територіальну цілісність України за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 110 КК України (готування до вчинення посягання на територіальну цілісність та недоторканість України, тобто умисних дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, вчинені за попередньою змовою групою осіб, поєднані з розпалюванням національної ворожнечі).

Інформація про вказаний злочин внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань 3 червня 2019 року Головним військовим прокурором, яким здійснення досудового розслідування в указаному кримінальному провадженні доручено Головному слідчому управлінню Служби безпеки України, а процесуальне керівництво Генеральним прокурором України визначено за прокурорами Головної військової прокуратури.

У нараді взяли участь тимчасово виконуючий обов’язки Голови Служби безпеки України Баканов, тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного слідчого управління СБ України Кравченко, тимчасово виконуючий обов’язки Голови Служби зовнішньої розвідки України Алєксєєнко, виконуючий обов’язки Голови Державної прикордонної служби України Гресько, тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Іващенко, заступник Міністра закордонних справ України Боднар, а також керівники структурних підрозділів указаних органів.

На нараді узгоджено план досудового розслідування. Оперативні підрозділи СБ України отримали процесуальні доручення прокурора про проведення конкретних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин вчинення злочину та всіх причетних осіб, а іншим органам надано запити про надання інформації, необхідної для здійснення досудового розслідування з метою виконання завдань кримінального провадження.

Прийнято рішення щодо невідкладного вжиття правоохоронними, розвідувальними та іншими державними органами спільних заходів, спрямованих на запобігання і припинення такої протиправної діяльності, яка загрожує територіальній цілісності та суверенітету України.

У Генпрокуратурі повідомили, що однією з основних версій слідством розглядається варіант спеціальної інформаційної операції з боку російських спецслужб.

Генеральна прокуратури України і надалі принципово реагуватиме на злочинні дії, які посягають на національну державність.

Нагадаємо, 30 травня у мережі з’явилося провокативне відео, на якому Румунія захоплює частину Чернівецької та Одеської областей, після того, як Росія починає повномасштабну агресію проти України.

Головний військовий прокурор відреагував на відео та пообіцяв внести інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за посягання на територіальну цілісність української держави.

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