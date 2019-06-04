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Расследование по делу видео с аннексией Буковины поручено СБУ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 июня. УНН. Из-за появления видео с якобы аннексией части Украины, по факту совершения неустановленными лицами посягательства на территориальную целостность Украины, начато досудебное расследование. Следственные действия в нем поручено провести СБУ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Такое решение было принято во время оперативного совещания под председательством заместителя Генерального прокурора - Главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Во время совещания был обсужден план досудебного расследования в уголовном производстве, начатом по факту совершения неустановленными лицами посягательство на территориальную целостность Украины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 110 УК Украины (приготовление к совершению посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, то есть умышленных действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий, совершенные по предварительному сговору группой лиц, соединенные с разжиганием национальной вражды).

Информация об указанном преступлении внесена в Единый реестр досудебных расследований 3 июня 2019 года Главным военным прокурором, которым осуществление досудебного расследования в указанном уголовном производстве поручено Главному следственному управлению Службы безопасности Украины, а процессуальное руководство Генеральным прокурором Украины определено за прокурорами Главной военной прокуратуры.

В совещании приняли участие временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Баканов, временно исполняющий обязанности начальника Главного следственного управления СБ Украины Кравченко, временно исполняющий обязанности главы Службы внешней разведки Украины Алексеенко, исполняющий обязанности главы Государственной пограничной службы Украины Гресько, временно исполняющий обязанности начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Иващенко, заместитель министра иностранных дел Украины Боднар, а также руководители структурных подразделений указанных органов.

На совещании согласован план досудебного расследования. Оперативные подразделения СБ Украины получили процессуальные поручения прокурора о проведении конкретных следственных (розыскных) действий, направленных на установление обстоятельств совершения преступления и всех причастных лиц, а другим органам предоставлено запросы о предоставлении информации, необходимой для осуществления досудебного расследования с целью выполнения задач уголовного судопроизводства.

Принято решение о безотлагательном принятии правоохранительными, разведывательными и другими государственными органами совместных мероприятий, направленных на предотвращение и пресечение такой противоправной деятельности, угрожающей территориальной целостности и суверенитету Украины.

В Генпрокуратуре сообщили, что одной из основных версий следствием рассматривается вариант специальной информационной операции со стороны российских спецслужб.

Генеральная прокуратура Украины и в дальнейшем принципиально будет реагировать на преступные действия, посягающие на национальную государственность.

Напомним, 30 мая в сети появилось провокационное видео, на котором Румыния захватывает часть Черновицкой и Одесской областей, после того, как Россия начинает полномасштабную агрессию против Украины.

Главный военный прокурор отреагировал на видео и пообещал внести информацию в Единый реестр досудебных расследований за посягательство на территориальную целостность украинского государства.

Украинские Национальные Новости

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