Матіос скликає нараду з МЗС, СБУ та Генштабом через відео з анексією Буковини

"Інформую - буквально завтра особисто внесу до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані про підготовку (зрозумілими, але процесуально не встановленими особами) до вчинення особливо тяжких злочинів, що посягають на територіальну цілісність української держави. У зв’язку з викладеними у статті доводами у вівторок проведу нараду з керівництвом МЗС, Генерального штабу та ГУР МОУ, Служби зовнішньої розвідки, а також виконуючим обов'язки голови СБУ. Всі отримають законні доручення у межах кримінального провадження. Українська Держава ( хай для когось ніби і слабка) - Є! Ми будемо за неї боротися", - написав Матіос.

Варто відзначити, що це єдина з 30.05, коли відео з'явилось в мережі, реакція представника держави в особі військового прокурора, що є досить дивним з огляду абсолютної відсутності будь якої реакції з боку СБУ та РНБО.



Як повідомляв УНН, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос не планує достроково йти у відставку у зв'язку зі зміною влади.