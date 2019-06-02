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Матіос скликає нараду з МЗС, СБУ та Генштабом через відео з анексією Буковини

Матіос скликає нараду з МЗС, СБУ та Генштабом через відео з анексією Буковини

Київ • УНН

 • 60901 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Головний військовий прокурор Анатолій Матіос скликає нараду з керівництвом МЗС, Генштабу, ГУР МОУ та СБУ з приводу провокаційного відео на якому Румунія, анексує українську частину Буковини після початку широкомасштабної війни Росії проти України. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Інформую - буквально завтра особисто внесу до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані про підготовку (зрозумілими, але процесуально не встановленими особами) до вчинення особливо тяжких злочинів, що посягають на територіальну цілісність української держави. У зв’язку з викладеними у статті доводами у вівторок проведу нараду з керівництвом МЗС, Генерального штабу та ГУР МОУ, Служби зовнішньої розвідки, а також виконуючим обов'язки голови СБУ. Всі отримають законні доручення у межах кримінального провадження. Українська Держава ( хай для когось ніби і слабка) - Є! Ми будемо за неї боротися", - написав Матіос.

Варто відзначити, що це єдина з 30.05, коли відео з'явилось в мережі, реакція представника держави в особі військового прокурора, що є досить дивним з огляду абсолютної відсутності будь якої реакції з боку СБУ та РНБО.

Як повідомляв УНН, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос не планує достроково йти у відставку у зв'язку зі зміною влади.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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