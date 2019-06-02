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Матиос созывает совещание с МИДом, СБУ и Генштабом из-за видео с аннексией Буковины

Матиос созывает совещание с МИДом, СБУ и Генштабом из-за видео с аннексией Буковины

Киев  •  УНН

 • 60898 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Главный военный прокурор Анатолий Матиос созывает совещание с руководством МИД, Генштаба, ГУР МОУ и СБУ по поводу провокационного видео на котором Румыния, аннексирует украинскую часть Буковины после начала широкомасштабной войны России против Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Информирую - буквально завтра лично внесу в Единый реестр досудебных расследований данные о подготовке (понятными, но процессуально не установленными лицами) к совершению особо тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность украинского государства. В связи с изложенными в статье доводами во вторник проведу совещание с руководством МИД, Генерального штаба и ГУР МОУ, Службы внешней разведки, а также исполняющим обязанности председателя СБУ. Все получат законные поручения в рамках уголовного производства. Украинское Государство (пусть для кого то и якобы слабое) - Есть! Мы будем за него бороться", - написал Матиос.

Стоит отметить, что это единственная с 30.05, когда видео появилось в сети, реакция представителя государства в лице военного прокурора, что является довольно странным, учитывая абсолютного отсутствия какой-либо реакции со стороны СБУ и СНБО.

Как сообщал УНН, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос не планирует досрочно уходить в отставку в связи со сменой власти.

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