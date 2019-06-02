Матіос не збирається у відставку достроково
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос не планує достроково йти у відставку у зв'язку зі зміною влади. Про це він заявиви в інтерв'ю одному з українських телеканалів, передає УНН.
"Я так розумію, що війна не закінчиться в тій формі, в якій вона є і, так як я свідомий українець, треба буде продовжувати контракт і служити далі. Наявність військового контракту зобов'язує мене бути там, де я є. У мене контракт до жовтня", - повідомив свою позицію прокурор.
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Як повідомляв УНН, комітет розгляне проекти постанов про відставку Полторака і Грицака наступного тижня.
Нагадаємо, Комітет у закордонних справах затвердив постанову про відставку Клімкіна.