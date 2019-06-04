Матіос пообіцяв поінформувати про результати розслідування щодо відео з анексією Буковини

“Провів нараду з спецслужбами та МЗС України. Держава завжди (запам’ятайте всі) буде жорстко реагувати на загрози територіальній цілісності та розпалювання національної ворожнечі. Працюємо спільним кулаком! Про результати проінформуємо суспільство”, — написав Матіос.

Головний військовий прокурор подякував усім, хто брав участь у нараді, за результатами якої СБУ було доручено проведення слідчих дій у кримінальному провадженні розпочатому за фактом вчинення невстановленими особами посягання на територіальну цілісність України за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 110 КК України (готування до вчинення посягання на територіальну цілісність та недоторканість України, тобто умисних дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, вчинені за попередньою змовою групою осіб, поєднані з розпалюванням національної ворожнечі).

Як повідомляв УНН, в Інтернеті з’явилося відео на якому Румунія у майбутньому нібито захоплює частину Чернівецької та Одеської областей після початку повномасштабного вторгнення в Україну з боку Росії. Головний військовий прокурор ініціював кримінальне провадження за фактом появи такого відео та провів 4 червня нараду з представниками СБУ, Служби зовнішньої розвідки, МЗС та ін.

Однією з основних версій слідством розглядається варіант спеціальної інформаційної операції з боку російських спецслужб.