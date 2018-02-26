Матиос обнародовал документы, подтверждающие высокий уровень самоубийств среди военных

"За два месяца текущего года по два суицида в неделю (16 погибших от суицида) - эти скупые данные Единого реестра досудебных расследований бесстрастные, как никто.

Горе и слезы родителей. Большинство самоубийц - совсем юные ребята 1995-1998 годов рождения.

Вот такая ужасная правда и данные о самоубийствах не является и не могут быть тайными", - считает Матиос.

По словам Матиоса, в последнее время именно военная прокуратура остро ставит вопрос о крайней необходимости своевременного выявления посттравматического синдрома (ПТРС) и предотвращению случаев самоубийств среди бывших и действующих участников АТО.

"Только по данным ЕРДР из почти 313 000 участников АТО 518 человек совершили самоубийства. Сколько ними совершено в гражданской жизни преступлений на почве ПТРС - неучитывает никто.

Прохождение участниками АТО психологической реабилитации является обязательным, однако в 2017 году уровень их обеспечения такой услугой со стороны государства составил лишь 0,1% от общего количества.

Должен кричать о том, что в феврале 2017 региональные органы социальной защиты населения прекратили мероприятия по психологической реабилитации участников АТО, а потому соответственно было уменьшено государственное финансирование в этом направлении с 49,9 млн грн. до 21,9 млн грн. (или на 56,1%).

Также должен констатировать, что Государственным бюджетом Украины в 2018 году на указанные цели по сравнению с 2016 - 2017 годами увеличено финансирование и предусмотрено 109 млн гривен", - сообщил главный военный прокурор.

Он отметил, что ситуация с состоянием работы уполномоченных органов соцзащиты и здравоохранения по вопросам реабилитации и профилактики ПТРС среди тех, кто прошел гибридную войну - просто катастрофическая.

"Поэтому я был вынужден немедленно поручить военным прокурорам регионов и сил АТО тщательно исследовать (не имея таких полномочий, которые не предусмотрены в Законе Украины "О прокуратуре") проблему обеспечения психологической реабилитации, социальной и профессиональной адаптации участников АТО за счет бюджетных средств.

Законодатель продолжает оставаться слепым к этой беде ПТРС , - сообщил Матиос, комментируя заявление начальника управления морально-психологического обеспечения МОУ Грунтковского о ложности заявлений Главного военного прокурора, относительно количества самоубийств среди военных.