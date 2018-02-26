Матіос оприлюднив документи, які підтвереджують високий рівень самогубств серед військових

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. В Україні за менш ніж два місяці поточного року 16 військовослужбовців наклали на себе руки. Документи, які підтверджують сумну статистику суїцидів опублікував заступник Генерального прокурора — Головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає УНН.

“За два місяці поточного року по два суїциди в тиждень (16 загиблих від суїциду) — ці скупі дані Єдиного реєстру досудових розслідувань безпристрасні, як ніхто.

Горе і сльози батьків. Більшість самогубць — зовсім юні хлопці 1995-1998 років народження.

Ось така жахлива правда і дані про самогубць не є і не можуть бути таємними”, — вважає Матіос.

За словами Матіоса, останнім часом саме військова прокуратура гостро ставить питання про крайню необхідність своєчасного виявлення посттравматичного синдрому (ПТРС) та запобіганню випадків самогубств серед колишніх та діючих учасників АТО.

“Лише за даними ЄРДР з майже 313 тисяч учасників АТО 518 осіб вчинили самогубства. Скільки ними вчинено у цивільному житті злочинів на ґрунті ПТРС- не обліковує ніхто.

Проходження учасниками АТО психологічної реабілітації є обов’язковим, проте у 2017 році рівень їх забезпечення такою послугою з боку держави склав лише 0,1 % від загальної кількості.

Мушу кричати про те, що у лютому 2017 року регіональні органи соціального захисту населення припинили заходи із психологічної реабілітації учасників АТО, а тому відповідно було зменшено державне фінансування на цьому напрямі з 49,9 млн грн. до 21,9 млн грн. (або на 56,1 %).

Також мушу констатувати, що Державним бюджетом України у 2018 році на вказані цілі у порівнянні з 2016 — 2017 роками збільшено фінансування та передбачено 109 млн гривень”, — повідомив Головний військовий прокурор.

Він наголосив, що ситуація зі стану роботи уповноважених органів соцзахисту та охорони здоров’я з питань реабілітації та профілактики ПТРС серед тих, хто пройшов гібридну війну — просто катастрофічна.

“Тому я був вимушений негайно доручити військовим прокурорам регіонів та сил АТО ретельно дослідити (не маючи таких повноважень, які не передбачені в Законі України „Про прокуратуру“) проблему забезпечення психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників АТО за рахунок бюджетних коштів.

Законодавець і надалі залишається сліпим до цієї біди ПТРС”, — повідомив Матіос, коментуючи заяву начальника управління морально-психологічного забезпечення МОУ Грунтковського щодо неправдивості заяв Головного військового прокурора, щодо кількості самогубств серед військових.

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