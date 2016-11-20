Мать с 3-летней дочкой погибли от угарного газа в Харьковской области
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Харьковской области от отравления угарным газом погибли 30-летняя женщина и ее 3-летняя дочь. Еще одна женщина в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу. Трагедия произошла в Валковском районе в с. Доброполье. Об этом проинформировали в ГУ ГосЧС Украины в Харьковской области, сообщает УНН.
Вчера, 19 ноября, в 09:05 спасателям поступило сообщение от Валковского райотдела Национальной полиции о том, что в селе Доброполье на ул. Горького, 27 в частном домовладении обнаружены тела двух погибших: женщины, 1986 года рождения и ее дочери 2013 года рождения. Еще одна женщина, 1957 года рождения находилась в бессознательном состоянии. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали в Валковскую ЦРБ.
По предварительным данным к трагическим последствиям привело отравление окисью углерода в результате неправильной эксплуатации приборов отопления. Вероятно с целью сохранения тепла в доме была закрыта заслонка в печи, что и привело к образованию и попаданию в комнату угарного газа. Пожара и возгорания при этом не было.
На момент происшествия в доме в другой комнате находился хозяин вместе с внуком. Они не пострадали.
Следственной оперативной группой полиции выясняются все обстоятельства трагедии.