Мати з 3-річною донькою загинули від чадного газу на Харківщині
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 20 листопада. УНН. На Харківщині від отруєння чадним газом загинула 30-річна жінка і її 3-річна донька. Ще одна жінка у тяжкому стані госпіталізована до лікарні. Трагедія сталась у Валківському районі у с.Добропілля. Про це проінформували в ГУ ДСНС України у Харківській області, повідомляє УНН.
Вчора, 19 листопада, о 09:05 до рятувальників надійшло повідомлення від Валківського райвідділу Національної поліції про те, що в селі Добропілля на вул. Горького, 27 у приватному домоволодінні виявлено тіла двох загиблих: жінки, 1986 р. н., та її доньки, 2013 р. н.. Також одна жінка, 1957 р. н. знаходилась у непритомному стані. Її у тяжкому стані було госпіталізовано до Валківської центральної районної лікарні.
За попередніми даними до трагічних наслідків призвело отруєння окисом вуглецю в результаті неправильної експлуатації приладів опалення. Ймовірно з метою збереження тепла в оселі була закрита заслінка в печі, що й призвело до утворення та потрапляння до кімнати чадного газу. Пожежі та загорання при цьому не відбувалось.
На момент події в оселі в іншій кімнаті перебував господар разом з онуком. Вони не постраждали.
Наразі слідчою оперативною групою поліції з’ясовуються всі обставин трагедії.