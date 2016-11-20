Мати з 3-річною донькою загинули від чадного газу на Харківщині

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 8295 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 21881 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 59161 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 130826 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 194675 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 188344 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 209782 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196462 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 151824 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152856 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.3 м/с
93 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 137032 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 179895 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 117297 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 70066 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 46803 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 471416 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 311485 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 374361 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 486212 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 730957 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Андрій Єрмак

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 117297 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 179895 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 124813 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 159898 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 183158 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Мати з 3-річною донькою загинули від чадного газу на Харківщині

Мати з 3-річною донькою загинули від чадного газу на Харківщині

Київ • УНН

 • 10481 перегляди

ХАРКІВ-КИЇВ. 20 листопада. УНН. На Харківщині від отруєння чадним газом загинула 30-річна жінка і її 3-річна донька. Ще одна жінка у тяжкому стані госпіталізована до лікарні. Трагедія сталась у Валківському районі у с.Добропілля. Про це проінформували в ГУ ДСНС України у Харківській області, повідомляє УНН.

Вчора, 19 листопада, о 09:05 до рятувальників надійшло повідомлення від Валківського райвідділу Національної поліції про те, що в селі Добропілля на вул. Горького, 27 у приватному домоволодінні виявлено тіла двох загиблих: жінки, 1986 р. н., та її доньки, 2013 р. н.. Також одна жінка, 1957 р. н. знаходилась у непритомному стані. Її у тяжкому стані було госпіталізовано до Валківської центральної районної лікарні.

За попередніми даними до трагічних наслідків призвело отруєння окисом вуглецю в результаті неправильної експлуатації приладів опалення. Ймовірно з метою збереження тепла в оселі була закрита заслінка в печі, що й призвело до утворення та потрапляння до кімнати чадного газу. Пожежі та загорання при цьому не відбувалось.

На момент події в оселі в іншій кімнаті перебував господар разом з онуком. Вони не постраждали.

Наразі слідчою оперативною групою поліції з’ясовуються всі обставин трагедії.

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НППодії
Bitcoin
$86,303.50
Золото
$3,163.00
Tesla
$280.94
Brent
$74.99
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,899.84