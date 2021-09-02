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Матчи Евро-2020 собрали рекордную телеаудиторию в мире - УЕФА

Матчи Евро-2020 собрали рекордную телеаудиторию в мире - УЕФА

Киев  •  УНН

 • 16506 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Матчи прошедшего чемпионата Европы по футболу собрали рекордную зрительскую аудиторию по всему миру — 5,2 млрд человек, сообщается на сайте УЕФА, пишет УНН.

Детали

Финальный матч между сборными Италии и Англии (1:1, 3:2 пен) на стадионе “Уэмбли” стал самым популярным телевизионным событием в Великобритании за 24 года и в Италии с 2012 года.

В среднем каждый матч в прямом эфире смотрели более 100 млн зрителей. Зрительская аудитория финала составила около 328 млн человек.

“Невероятные цифры телеаудитории показывают огромную привлекательность Евро не только в Европе, но и во всем мире. У турнира есть глобальная аудитория, которая продолжает расти, особенно в Северной Америке и Азии. Мы также отмечаем, что постоянно растет число фанатов, получающих доступ к матчам через потоковые сервисы”, — сказал директор по маркетингу УЕФА Ги-Лоран Эпштейн.

За пределами Европы самое большое количество зрителей было в Китае — 352 млн человек, на 43% больше, чем во время прошлого Евро. В США аудитория выросла на 32% при совокупной телеаудитории 87 млн человек. В Индии зарегистрирован рост на 229%, а совокупная аудитория — 107 млн человек.

Дополнение

Евро-2020 проходил с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы.

В финале турнира сборная Италии победила англичан в серии пенальти со счетом 3:2. Счет основного матча завершился вничью — 1:1, в дополнительное время голов забито не было.

При этом стоит отметить, что президент УЕФА Александер Чеферин назвал тяжелым и неправильным формат проведения Евро-2020 и заявил, что “вряд так будет когда-либо”.

Украинские Национальные Новости

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