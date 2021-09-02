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Матчі Євро-2020 зібрали рекордну телеаудиторію у світі - УЄФА

Матчі Євро-2020 зібрали рекордну телеаудиторію у світі - УЄФА

Київ • УНН

 • 16514 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Матчі останнього чемпіонату Європи з футболу зібрали рекордну глядацьку аудиторію по всьому світу — 5,2 млрд осіб, повідомляється на сайті УЄФА, пише УНН.

Деталі

Фінальний матч між збірними Італії та Англії (1:1, 3:2 пен) на стадіоні “Вемблі” став найпопулярнішою телевізійною подією у Великій Британії за 24 роки і в Італії з 2012 року.

В середньому кожен матч в прямому ефірі дивилися більше 100 млн глядачів. Глядацька аудиторія фіналу склала близько 328 млн осіб.

“Неймовірні цифри телеаудиторії показують величезну привабливість Євро не тільки в Європі, але і у всьому світі. У турніру є глобальна аудиторія, яка продовжує рости, особливо в Північній Америці і Азії. Ми також відзначаємо, що постійно зростає кількість фанатів, які отримують доступ до матчів через потокові сервіси”, — сказав директор з маркетингу УЄФА Гі-Лоран Епштейн.

За межами Європи найбільша кількість глядачів була в Китаї — 352 млн осіб, на 43% більше, ніж під час минулого Євро. У США аудиторія виросла на 32% при сукупній телеаудиторії 87 млн осіб. В Індії зареєстровано зростання на 229%, а сукупна аудиторія — 107 млн осіб.

Доповнення

Євро-2020 проходив з 11 червня по 11 липня в 11 містах Європи.

У фіналі турніру збірна Італії перемогла англійців в серії пенальті з рахунком 3:2. Рахунок основного матчу завершився внічию — 1:1, в додатковий час голів забито не було.

При цьому варто зазначити, що президент УЄФА Александер Чеферін назвав важким і неправильним формат проведення Євро-2020 і заявив, що “навряд так буде коли-небудь”.

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