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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Матчи между «Динамо» и «Ворсклой» сыграют в Киеве, а не в Полтаве

Матчи между «Динамо» и «Ворсклой» сыграют в Киеве, а не в Полтаве

Киев  •  УНН

 • 1802 просмотра

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Из-за нестабильного электроснабжения и низкой температуры матч «Ворскла» - «Динамо» перенесен из Полтавы в Киев. Игра состоится 28 февраля на стадионе имени Валерия Лобановского.

Полтавская «Ворскла» обратилась к киевскому «Динамо» с просьбой перенести матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги из Полтавы в Киев. Причиной этому является нестабильность электроснабжения и низкая температура ночью, из-за чего состояние газона на момент начала поединка может не соответствовать регламенту. Киевляне согласились. Об этом говорится в заявлениях обоих клубов, передает УНН.

Детали

«По объективным причинам игра 19-го тура УПЛ «Ворскла» - «Динамо» перенесена в Киев. Дата и время проведения не меняются», - сообщили в „Ворскле“.

В киевском «Динамо» сообщили, что «газон стадиона „Ворскла“ имени Алексея Бутовского готов к проведению матча, но в связи с нестабильностью электроснабжения и низкой температурой ночью в течение недели, состояние газона на момент начала поединка может не соответствовать Регламенту инфраструктуры стадионов и мер безопасности проведения соревнований по футболу».

«Исходя из этого, руководство «Ворсклы» обратилось к своим коллегам из «Александрии», чтобы провести игру на КСК «Ника», который заявлен полтавчанами как резервный стадион, но получили отказ. В итоге полтавский клуб обратился к «Динамо» с просьбой провести игру на стадионе имени Валерия Лобановского, и наш клуб пошел навстречу своему будущему сопернику. При этом меры по организации и безопасности, по предварительной договоренности, берет на себя «Динамо», - сообщили в «Динамо».

Дополнение

Это уже не впервые после зимней паузы, когда поединки команд переносятся в другие города. В частности, поединок «Кривбасс» - «Верес», в котором подопечные Юрия Вернидуба разгромно уступили - 0:3, должен был пройти в Кривом Роге, но было решено перенести поединок в Ривне из-за погодных условий.

Кроме того, львовский «Рух» просил перенести матч против «ЛНЗ» из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в состоянии команды, однако не дождавшись ответа от УАФ, матч было решено провести.

Напомним,

В прошлом туре «Динамо» обыграло «Карпаты» - 2:0, а «Ворскла» уступила «Оболони» - 1:0.

Матч между «Ворсклой» и «Динамо» должен был пройти 1 марта, однако по просьбе тренерского штаба сборной Украины по футболу, УПЛ утвердила новые даты и время начала матчей 19-го, 20-го и 21 туров. Поединок «Ворскла» - «Динамо» состоится в эту пятницу, 28 февраля, в 15:30.

Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ25.02.25, 08:48 • 178321 просмотр

Павел Башинский

Павел Башинский

спорт
fk-dinamo-kievФК «Динамо» Киев
kievКиев

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