Матчі між “Динамо” та “Ворсклою” зіграють в Києві, а не в Полтаві

Полтавська "Ворскла" звернулася до київського "Динамо" з проханням перенести матч 19-го туру Української Прем’єр-ліги з Полтави до Києва. Причиною цьому є нестабільність електропостачання та низька температура вночі, через що стан газону на момент початку поєдинку може не відповідати регламенту. Кияни погодилися. Про це йдеться в заявах обох клубів, передає УНН.

Деталі

"З обʼєктивних причин гру 19-го туру УПЛ "Ворскла" - "Динамо" перенесено до Києва. Дата і час проведення не змінюються", - повідомили у "Ворсклі".

В київському "Динамо" повідомили, що "газон стадіону "Ворскла" імені Олексія Бутовського готовий до проведення матчу, але у зв'язку з нестабільністю електропостачання та низькою температурою вночі протягом тижня, стан газону на момент початку поєдинку може не відповідати Регламенту інфраструктури стадіонів та заходів безпеки проведення змагань з футболу".

"Виходячи з цього, керівництво "Ворскли" звернулося до своїх колег із "Олександрії", аби провести гру на КСК "Ніка", що заявлений полтавцями як резервний стадіон, але отримали відмову. У підсумку полтавський клуб звернувся до "Динамо" з проханням провести гру на стадіоні імені Валерія Лобановського, і наш клуб пішов назустріч своєму майбутньому супернику. При цьому заходи з організації та безпеки, за попередньою домовленістю, бере на себе "Динамо", - повідомили в "Динамо".

Доповнення

Це вже не вперше після зимової паузи, коли поєдинки команд переносяться до інших міст. Зокрема, поєдинок "Кривбас" - "Верес", в якому підопічні Юрія Вернидуба розгромно поступилися - 0:3, мав пройти у Кривому Розі, але було вирішено перенести поєдинок до Рівного через погодні умови.

Окрім того, львівський "Рух" просив перенести матч проти "ЛНЗ" через важку епідеміологічну ситуацію в стані команди, проте не дочекавшись відповіді від УАФ, матч було вирішено провести.

Нагадаємо

В минулому турі "Динамо" обіграло "Карпати" - 2:0, а "Ворскла" поступилася "Оболоні" - 1:0.

Матч між "Ворсклою" та "Динамо" мав пройти 1 березня, проте на прохання тренерського штабу збірної України з футболу, УПЛ затвердила нові дати і час початку матчів 19-го, 20-го та 21 турів. Поєдинок "Ворскла" - "Динамо" відбудеться цієї п’ятниці, 28 лютого, о 15:30.

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