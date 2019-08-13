Матч между "Мариуполем" и "АЗ" перенесли в другой город
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "АЗ" - ФК "Мариуполь", который должен состояться 15 августа, пройдет в Гааге, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу приазовской команды.
Стадионом на котором выступят команды станет "Карс Джинс". На этой арене своих соперников принимает ФК "Ден Хааг".
Стадион был открыт в 2007 году и вмещает 15 000 зрителей. "Карс Джинс" обладает лучшей системой безопасности. В мае 2017 года "Ден Хааг" подписал трехлетнее спонсорское соглашение с производителем одежды "Cars Jeans" и арена получила свое нынешнее название.
Как сообщалось ранее, на домашней арене "АЗ" обрушилась крыша несколько дней назад, в результате чего стадион закрыли.