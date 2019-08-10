В Нідерландах обвалився дах стадіону, де мала грати українська команда
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Дах стадіону голландського футбольного клубу AZ Alkmaar частково обрушилася в суботу, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Про це повідомила Нідерландська телерадіомовна корпорація, передає УНН.
"Наскільки відомо, відвідувачів на стадіоні в цей момент не було, ніхто не постраждав", - зазначив телеканал.
Причина обвалення залишається невідомою. У суботу в Нідерландах пориви вітру досягають 22 м/с.
На місці інциденту працює поліція. Наступна домашня гра AZ Alkmaar запланована на вівторок, клуб зустрічається з українською командою "Маріуполь" в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Поки не зрозуміло, чи зможе вона відбутися на стадіоні.
Розташований в Алкмаре стадіон був відкритий в 2006 році. Три роки тому на його даху були встановлені сонячні панелі.
Нагадаємо, рок-фестиваль, де буревій зірвав дах сцени, вирішили достроково завершити.