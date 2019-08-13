Матч між "Маріуполем" та "АЗ" перенесли в інше місто

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи "АЗ" - ФК "Маріуполь", який має відбутися 15-го серпня, пройде в Гаазі, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу приазовської команди.

Стадіоном на якому виступатимуть команди стане "Карс Джинс". На цій арені своїх суперників приймає ФК "Ден Хаг".

Стадіон був відкритий в 2007-му році і вміщує 15 тисяч глядачів. "Карс Джинс" володіє найкращою системою безпеки. В травнем 2017 року "Ден Хаг" підписав трирічну спонсорську угоду з виробником одягу "Cars Jeans" і арена отримала свою нинішню назву.

Як повідомлялося раніше, на домашній арені "АЗ" обрушився дах кілька днів тому, внаслідок чого стадіон закрили.

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