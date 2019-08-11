Матч между ФК "Мариуполь" и AZ Alkmaar могут перенести на другой стадион
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В Нидерландах из-за обвала крыши на стадионе AFAS Stadium, где должен был состояться матч между нидерландским ФК AZ Alkmaar и украинским ФК "Мариуполь", встреча может быть перенесена на другую арену. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт футбольного клуба "Мариуполь".
"Вчера в Алкмааре на AFAS Stadium, где 15 августа должен был состояться матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы АЗ - ФК "Мариуполь", произошло чрезвычайное происшествие. Из-за сильного урагана, который обрушился на север континентальной Европы, произошло обрушение крыши. К счастью, в это время на арене не проводились соревнования и никто не пострадал. Обращаем внимание тех болельщиков, которые планировали поддержать нашу команду в Голландии: существует высокая вероятность, что из соображений безопасности матч АЗ - ФК "Мариуполь" состоится не на AFAS Stadium, а на другом стадионе", - говорится в сообщении.
В клубе добавили, что представители команды ждут официального вердикта УЕФА, после которого станет ясна судьба поединка.
Напомним, крыша на футбольном стадионе AFAS Stadium обвалился 10 августа.