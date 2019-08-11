Матч між ФК "Маріуполь" і AZ Alkmaar можуть перенести на інший стадіон
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. У Нідерландах через обвал даху на стадіоні AFAS Stadium, де мав відбутися матч між нідерландським ФК AZ Alkmaar і українським ФК "Маріуполь", зустріч може бути перенесена на іншу арену. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційний сайт футбольного клубу "Маріуполь".
"Учора в Алкмаарі на AFAS Stadium, де 15-го серпня повинен був відбутися матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи АЗ - ФК "Маріуполь", сталася надзвичайна пригода. Через сильний буревій, який обрушився на північ континентальної Європи, сталося обвалення даху. На щастя, у цей час на арені не проводилися змагання і ніхто не постраждав. Звертаємо увагу тих уболівальників, які планували підтримати нашу команду в Голландії: існує висока ймовірність, що з міркувань безпеки матч АЗ - ФК "Маріуполь" відбудеться не на AFAS Stadium, а на іншому стадіоні", - йдеться в повідомленні.
У клубу додали, що представники команди чекають офіційного вердикту УЄФА, після якого стане зрозумілою доля поєдинку.
Нагадаємо, дах на футбольному стадіоні AFAS Stadium обвалився 10 серпня.