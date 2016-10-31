Матч "Бенфика" - "Динамо" рассудит французская бригада арбитров
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Матч 4-го тура групвого этапа Лиги Чемпионов между лиссабонской "Бенфикой" и киевским "Динамо" рассудит французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном, передает УНН со ссылкой на УЕФА.
По сообщению УЕФА главным арбитром матча назначили француза К.Тюрпена.
помощники рефери:
Николя Дано (FRA)
Сириль Грингор (FRA)
Четвертый рефери:
Хишам Закрани (FRA)
Дополнительные помощники рефери:
Рюдди Бюке (FRA)
Бенуа Бастьен (FRA).
Напомним, киевское "Динамо" отправилось в Лиссабон без А.Ярмоленко.