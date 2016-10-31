Матч “Бенфіка” - “Динамо” розсудить французька бригада арбітрів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Матч 4-го туру групвого етапу Ліги Чемпіонів між лісабонською "Бенфікою" та київським "Динамо" розсудить французька бригада арбітрів на чолі з Клеманом Тюрпеном, передає УНН з посиланням на УЄФА.
За повідомлення УЄФА головним арбітром матчу призначено француза К.Тюрпена.
помічники рефері:
Ніколя Дано (FRA);
Сіріль Грінгор (FRA);
Четвертий рефері:
Хішам Закрані (FRA);
Додаткові помічники рефері:
Рюдді Бюке (FRA);
Бенуа Бастьєн (FRA).
Нагадаємо, київське "Динамо" відправилося до Лісабону без А.Ярмоленка.