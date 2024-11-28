Массированная атака: враг атакует запад страны

По состоянию на момент публикации новости под атакой находятся в основном западные области Украины, пишет УНН со ссылкой на воздушные силы ВСУ.

По обновленной информации ракета из Тернопольщины взяла курс на Стрый (Львовщина) через Ивано-Франковщину. Также еще одна ракета в направлении Луцка.

Перед этим ВС ВСУ сообщали:

"Еще ракета на Винницу с северо-востока! Хмельницкий! Ракета с севера!!! Ракеты на Хмельнитчине продолжают движение на Ровенщину. Ракета из Винницкой области держит курс на Хмельнитчину

Ракета в направлении Ровно!!!".

После этого взрыва раздались в Ровно.

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