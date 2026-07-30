Массированная атака рф: в Воздушных силах рассказали о сбитии баллистики, залете ракеты в Польшу и тактике врага

Во время очередной массированной атаки в ночь на 30 июля российские военные применили комбинированный удар баллистическими и крылатыми ракетами по нескольким регионам Украины. Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, передает УНН.

Детали атаки и залет ракеты в Польшу

Спикер ВС ВСУ пояснил: россияне спланировали удар таким образом, чтобы баллистическим вооружением нанести поражение по одним областям, а крылатые ракеты направить в сторону запада Украины. При этом, по словам Игната, одна из вражеских крылатых ракет залетела на территорию Республики Польша.

Атака не является чем-то новым, скажем так, по сравнению с другими, потому что такие атаки уже были, когда противник атакует баллистикой одни регионы, крылатыми ракетами другие регионы... Враг спланировал удар таким образом, чтобы нанести удар баллистическими ракетами и ракетами, которые летят по баллистической траектории... по нескольким регионам... а уже крылатые ракеты полетели в сторону запада нашего государства - отметил спикер.

Он подтвердил, что во время обстрела одна из вражеских целей залетела на территорию соседнего государства, где по ней работала польская противовоздушная оборона.

Крылатая ракета, это абсолютно подтверждено - подчеркнул Юрий Игнат, уточняя тип воздушного объекта, который пересек украинско-польскую границу.

Результаты работы ПВО и проблема баллистики

Представитель Воздушных сил отметил высокие результаты боевой работы по сбитию крылатых ракет типов Х-101 и "Калибр".

В то же время украинским защитникам удалось обезвредить одну баллистическую ракету.

Юрий Игнат подчеркнул, что из-за широкой географии баллистических ударов Украина остро нуждается в системах Patriot и боеприпасах к ним.

Что касается баллистики, всем известна проблематика, это, понятно, что нужны системы и главное ракета к ним, к системам Петри, для того, чтобы отражать. Тем более география удара-баллистика была довольно широкой - подчеркнул он.

Кроме того, по данным Воздушных сил, этой ночью враг применил ракеты "Искандер-М", С-400 и противокорабельные "Цирконы", которые заходят на цель по баллистической траектории. В частности, в Винницкой области предварительно зафиксировали попадание двух ракет "Циркон".

Откуда российские военные пускают ракеты и почему смешивают их

Говоря о направлениях пусков, Юрий Игнат рассказал, что враг рассчитывает географию ударов в зависимости от дальности поражения конкретного оружия. Для атак по северным регионам Украины рф использует Брянскую и Курскую области. Ракеты "Циркон" оккупанты способны запускать как с территории временно оккупированного Крыма, так и с севера.

Также спикер раскрыл тактику комбинирования ракет С-400 и "Искандер-М".

Далее у нас комплекс С-400, это зенитные управляемые ракеты, которые предназначены для сбития воздушных целей, но их применяют по земле, там значительно меньшая боевая часть, там около 150 кг, но они тоже враг вместе с Искандерами применяет для того, чтобы больше ракет было, именно как баллистика летела, чтобы смешать их с теми же Искандерами и нанести именно больше ударов, чтобы нам было труднее их уничтожать - пояснил Юрий Игнат.

Что нужно знать о ракетном ударе вс рф в ночь на 30 июля

Ночной комбинированный удар россиян привел к разрушениям и жертвам в нескольких областях.

На Днепропетровщине в пригороде Кривого Рога в результате атаки погибли трое детей и двое взрослых.

В Броварском районе на Киевщине ранения получили пятеро человек.

В столице из-за падения обломков в Святошинском районе один человек погиб, еще двое получили травмы. Взрывы повредили рынок "Авангард" в Оболонском районе, а также административно-складское здание и гаражный кооператив.

Во Львове зафиксировали попадание крылатых ракет в многоэтажные жилые дома. Сейчас там продолжается разбор завалов.

Напомним

Ночью 30 июля рф нанесла массированный комбинированный удар, применив 74 ракеты и 284 дрона. Силы ПВО сбили или подавили 55 ракет и 265 беспилотников.