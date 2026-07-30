Массированная атака рф: в Воздушных силах рассказали о сбитии баллистики, залете ракеты в Польшу и тактике врага
Киев • УНН
Россияне применили комбинированный удар баллистическими и крылатыми ракетами по Украине. Одна крылатая ракета залетела на территорию Польши, где её сбила польская ПВО.
Во время очередной массированной атаки в ночь на 30 июля российские военные применили комбинированный удар баллистическими и крылатыми ракетами по нескольким регионам Украины. Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, передает УНН.
Детали атаки и залет ракеты в Польшу
Спикер ВС ВСУ пояснил: россияне спланировали удар таким образом, чтобы баллистическим вооружением нанести поражение по одним областям, а крылатые ракеты направить в сторону запада Украины. При этом, по словам Игната, одна из вражеских крылатых ракет залетела на территорию Республики Польша.
Атака не является чем-то новым, скажем так, по сравнению с другими, потому что такие атаки уже были, когда противник атакует баллистикой одни регионы, крылатыми ракетами другие регионы... Враг спланировал удар таким образом, чтобы нанести удар баллистическими ракетами и ракетами, которые летят по баллистической траектории... по нескольким регионам... а уже крылатые ракеты полетели в сторону запада нашего государства
Он подтвердил, что во время обстрела одна из вражеских целей залетела на территорию соседнего государства, где по ней работала польская противовоздушная оборона.
Крылатая ракета, это абсолютно подтверждено
Результаты работы ПВО и проблема баллистики
Представитель Воздушных сил отметил высокие результаты боевой работы по сбитию крылатых ракет типов Х-101 и "Калибр".
В то же время украинским защитникам удалось обезвредить одну баллистическую ракету.
Юрий Игнат подчеркнул, что из-за широкой географии баллистических ударов Украина остро нуждается в системах Patriot и боеприпасах к ним.
Что касается баллистики, всем известна проблематика, это, понятно, что нужны системы и главное ракета к ним, к системам Петри, для того, чтобы отражать. Тем более география удара-баллистика была довольно широкой - подчеркнул он.
Кроме того, по данным Воздушных сил, этой ночью враг применил ракеты "Искандер-М", С-400 и противокорабельные "Цирконы", которые заходят на цель по баллистической траектории. В частности, в Винницкой области предварительно зафиксировали попадание двух ракет "Циркон".
Откуда российские военные пускают ракеты и почему смешивают их
Говоря о направлениях пусков, Юрий Игнат рассказал, что враг рассчитывает географию ударов в зависимости от дальности поражения конкретного оружия. Для атак по северным регионам Украины рф использует Брянскую и Курскую области. Ракеты "Циркон" оккупанты способны запускать как с территории временно оккупированного Крыма, так и с севера.
Также спикер раскрыл тактику комбинирования ракет С-400 и "Искандер-М".
Далее у нас комплекс С-400, это зенитные управляемые ракеты, которые предназначены для сбития воздушных целей, но их применяют по земле, там значительно меньшая боевая часть, там около 150 кг, но они тоже враг вместе с Искандерами применяет для того, чтобы больше ракет было, именно как баллистика летела, чтобы смешать их с теми же Искандерами и нанести именно больше ударов, чтобы нам было труднее их уничтожать
Что нужно знать о ракетном ударе вс рф в ночь на 30 июля
Ночной комбинированный удар россиян привел к разрушениям и жертвам в нескольких областях.
На Днепропетровщине в пригороде Кривого Рога в результате атаки погибли трое детей и двое взрослых.
В Броварском районе на Киевщине ранения получили пятеро человек.
В столице из-за падения обломков в Святошинском районе один человек погиб, еще двое получили травмы. Взрывы повредили рынок "Авангард" в Оболонском районе, а также административно-складское здание и гаражный кооператив.
Во Львове зафиксировали попадание крылатых ракет в многоэтажные жилые дома. Сейчас там продолжается разбор завалов.
Напомним
Ночью 30 июля рф нанесла массированный комбинированный удар, применив 74 ракеты и 284 дрона. Силы ПВО сбили или подавили 55 ракет и 265 беспилотников.