Массированная атака дронов на Харьков продолжается, известно о трех раненых - мэр
Киев • УНН
В Салтовском районе Харькова один из дронов упал вблизи медицинского учреждения. В результате атаки дронов в городе уже известно о трех раненых.
В результате массированной атаки дронов в Харькове уже известно о трех раненых. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
Детали
По словам Терехова, в Салтовском районе, по предварительной информации, один из Шахедов упал вблизи медицинского учреждения.
Снова взрывы – атака на город продолжается. В воздухе еще много вражеских БПЛА... В Салтовском районе есть информация о трех раненых
Ранее
Армия рф атакует Харьков дронами, в городе звучат взрывы.
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, предварительно, под ударами Слободской, Салтовский и Шевченковский районы.