Массированная атака дронов на Харьков продолжается, известно о трех раненых - мэр

В результате массированной атаки дронов в Харькове уже известно о трех раненых. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

По словам Терехова, в Салтовском районе, по предварительной информации, один из Шахедов упал вблизи медицинского учреждения.

Снова взрывы – атака на город продолжается. В воздухе еще много вражеских БПЛА... В Салтовском районе есть информация о трех раненых