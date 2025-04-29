Масована атака дронів на Харків триває, відомо про трьох поранених - мер
Київ • УНН
У Салтівському районі Харкова один з дронів впав поблизу медичного закладу. Внаслідок атаки дронів у місті вже відомо про трьох поранених.
У результаті масованої атаки дронів у Харкові вже відомо про трьох поранених. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
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За словами Терехова, у Салтівському районі, за попередньою інформацією, один з Шахедів впав поблизу медичного закладу.
Знову вибухи - атака на місто триває. У повітрі ще багато ворожих БПЛА... У Салтівському районі є інформація про трьох поранених
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Армія рф атакує Харків дронами, у місті лунають вибухи.
Якповідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, попередньо, під ударами Слобідський, Салтівський та Шевченківський райони.