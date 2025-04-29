Масована атака дронів на Харків триває, відомо про трьох поранених - мер

У результаті масованої атаки дронів у Харкові вже відомо про трьох поранених. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

За словами Терехова, у Салтівському районі, за попередньою інформацією, один з Шахедів впав поблизу медичного закладу.

Знову вибухи - атака на місто триває. У повітрі ще багато ворожих БПЛА... У Салтівському районі є інформація про трьох поранених