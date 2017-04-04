Масштабный пожар на заводе в Лос-Анджелесе сняли с воздуха
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Спасатели штата Калифорния, США, потушили масштабный пожар на заводе по переработке пищевых продуктов в Лос-Анджелесе. Видео пожара опубликовало издание ABC News, передает УНН.
По словам официальных представителей Лос-Анджелеса, пожар вызвала неисправная газовая линия.
На аэросъёмке заметно, что преимущественно пламя извергалось с крыши здания.
Отмечается, что на место пожара было вызвано более 110 спасателей. О пострадавших пока не сообщается.
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Пожарный департамент Лос-Анджелеса поручил экипажам оставаться на месте в течение всей ночи для проведения спасательных и ремонтных работ и мониторинга любых горячих точек.