Масштабну пожежу на заводі у Лос-Анджелесі зняли з повітря
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Рятувальники штату Каліфорнія, США, загасили масштабну пожежу на заводі з переробки харчових продуктів у Лос-Анджелесі. Відео пожежі опублікувало видання ABC News, передає УНН.
За словами офіційних представників Лос-Анджелеса, пожежу спричинила несправна газова лінія.
На аерозйомці помітно, що переважно полум'я вивергалося з даху будівлі.
Зазначається, що на місце пожежі було викликано більше 110 рятувальників. Про постраждалих наразі не повідомляється.
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Пожежний департамент Лос-Анджелеса доручив екіпажам залишатися на місці протягом усієї ночі для проведення рятувальних і ремонтних робіт та моніторингу будь-яких гарячих точок.