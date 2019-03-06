Масштабный пожар на заводе под Днепром локализовали
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Пожар на предприятии по изготовлению пластиковых изделий в селе Каменка Днепропетровской области локализован. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областного управления ГСЧС.
"В 14:27 пожар локализован. Продолжается ликвидация. Площадь пожара составила 3000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что погибших и пострадавших в результате возгорания нет.
Напомним, сегодня утром, в 8:35, к спасателям поступило сообщение о пожаре предприятия в селе Каменка.
Выяснилось, что горят производственные бытовые помещения ангарного типа предприятия по изготовлению пластиковых изделий.
По словам спасателей, сложность тушения - в большой горючей нагрузке в ангарах, а именно пластиковое сырье, оборудование и готовая пластиковая продукция.