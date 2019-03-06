Масштабну пожежу на заводі під Дніпром локалізували
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Пожежу на підприємстві з виготовлення пластикових виробів у селі Кам’янка Дніпропетровської області локалізували. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласного управління ДСНС.
"О 14:27 пожежу локалізовано. Триває ліквідація. Площа пожежі склала 3000 квадратних метрів", - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що загиблих та постраждалих внаслідок займання немає.
Нагадаємо, сьогодні вранці, о 08:35, до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу підприємства у селі Кам’янка.
З'ясувалося, що горять виробничі побутові приміщення ангарного типу підприємства з виготовлення пластикових виробів.
За словами рятувальників, складність гасіння - у великому горючому навантаженні в ангарах, а саме пластикова сировина, обладнання та готова пластикова продукція.