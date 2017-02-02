Масштабной эвакуации детей из Авдеевки не планируется - Л.Гриневич

"Только родители вправе решать, что делать с детьми. Есть предложения, детей можно забрать, я уже озвучивала то, что есть такие возможности, но пока родители считают, что дети должны быть у них. И большинство детей сейчас остается там, в Авдеевке ", - отметила она.

Также Л.Гриневич добавила, что для обучения в Авдеевке "нужно создать, в первую очередь, условия, которые не будут угрожать их здоровью".