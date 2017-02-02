Масштабної евакуації дітей з Авдіївки не планується - Л.Гриневич
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. В Авдіївці наразі не планується масштабна евакуація дітей. Про це під час прес-конференції повідомила міністр освіти та науки України Лілія Гриневич, передає кореспондент УНН.
"Тільки батьки мають право вирішувати, що робити з дітьми. Є пропозиції, дітей можна забрати, я вже озвучувала те, що є такі можливості, але поки що батьки вважають, що діти мають бути біля них. І більшість дітей зараз залишається там, в Авдіївці", - зазначила вона.
Також Л.Гриневич додала, що для навчання дітей в Авдіївці "потрібно створити, у першу чергу, умови, які не будуть загрожувати їхньому здоров'ю".