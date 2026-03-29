Масштабный разлив нефти ударил по рыбакам в Мексиканском заливе
Киев • УНН
Загрязнение охватило 600 км побережья и семь заповедников Мексики. Рыбаки потеряли доход из-за испорченного снаряжения и массовой гибели морских животных.
Масштабный разлив нефти в Мексиканском заливе нанес серьезный удар по рыбной отрасли на побережье Мексики. Загрязнение распространилось более чем на 600 километров и затронуло по меньшей мере семь природных заповедников, что уже ударило по рыбакам в штатах Веракрус, Табаско и Тамаулипас. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
В городе Веракрус, где накануне Страстной недели рыбные рынки обычно переполнены покупателями, в этом году торговля практически остановилась.
Местные продавцы и рыбаки говорят, что остались без нормального улова и без покупателей. Люди опасаются покупать морепродукты из-за возможного загрязнения, даже несмотря на заявления властей, что подтвержденных случаев отравления или заболеваний нет.
Из-за нефти многие рыбаки были вынуждены почти полностью прекратить выход в море, чтобы не повредить двигатели лодок и сети. Для сотен семей это означает фактическую потерю главного источника дохода.
Последствия уже видны на побережье
По данным правительства, с побережья трех штатов уже собрано около 430 тонн углеводородов. В то же время местные медиа публикуют кадры мертвой рыбы, угрей и морских черепах, которых выбрасывает на пляжи.
Местные жители называют ситуацию катастрофической и говорят, что еще никогда не видели разлива такого масштаба. Для рыбаков, которые обычно именно сейчас зарабатывают больше всего, этот сезон фактически сорван.
