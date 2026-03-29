Масштабний розлив нафти вдарив по рибалках у Мексиканській затоці
Київ • УНН
Забруднення охопило 600 км узбережжя та сім заповідників Мексики. Рибалки втратили дохід через зіпсоване спорядження та масову загибель морських тварин.
Масштабний розлив нафти в Мексиканській затоці завдав серйозного удару по рибній галузі на узбережжі Мексики. Забруднення поширилося більш ніж на 600 кілометрів і зачепило щонайменше сім природних заповідників, що вже вдарило по рибалках у штатах Веракрус, Табаско і Тамауліпас. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
У місті Веракрус, де напередодні Страсного тижня рибні ринки зазвичай переповнені покупцями, цього року торгівля практично зупинилася.
Місцеві продавці й рибалки кажуть, що залишилися без нормального вилову та без покупців. Люди побоюються купувати морепродукти через можливе забруднення, навіть попри заяви влади, що підтверджених випадків отруєння чи захворювань немає.
Через нафту багато рибалок були змушені майже повністю припинити вихід у море, щоб не пошкодити двигуни човнів і сітки. Для сотень родин це означає фактичну втрату головного джерела доходу.
Наслідки вже видно на узбережжі
За даними уряду, з узбережжя трьох штатів уже зібрали близько 430 тонн вуглеводнів. Водночас місцеві медіа публікують кадри мертвої риби, вугрів і морських черепах, яких викидає на пляжі.
Місцеві жителі називають ситуацію катастрофічною і кажуть, що ще ніколи не бачили розливу такого масштабу. Для рибалок, які зазвичай саме зараз заробляють найбільше, цей сезон фактично зірваний.
