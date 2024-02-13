Масштабный пожар в российской Анапе: есть раненый, в городе возможны отключения света

В рф никак не могут потушить горящую многоэтажку в курортной Анапе. Как сообщает Telegram-канал Shot, власти предупреждают о возможных отключениях света в некоторых районах города, передает УНН.

По данным Shot, крыша дома частично обвалилась, огонь перекинулся на квартиры. Возбуждено уголовное дело по статье "Предоставление услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности".

"Огонь разошелся по всей площади, охватив более 1000 квадратов. Власти сообщают, что возможны временные отключения электроэнергии в некоторых районах города для обеспечения безопасности проведения работ по ликвидации последствий возгорания. На месте работают более 100 пожарных и 37 единиц техники", - говорится в сообщении.

Кроме того, известно, что во время пожара пострадал лифтер, который на момент ЧП находился на чердаке. Он в состоянии средней тяжести с отравлением продуктами горения, ожогом передней брюшной стенки и 1-2 процентами ожогов тела. Эвакуированы 440 человек, среди них 112 детей.