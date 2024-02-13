Масштабный пожар в российской Анапе: есть раненый, в городе возможны отключения света
Киев • УНН
В российском курортном городе Анапа загорелась многоэтажка, охваченная огнем на площади более 1000 квадратных метров, а крыша частично обвалилась. Более 100 пожарных с помощью 37 единиц техники пытаются обуздать пламя.
В рф никак не могут потушить горящую многоэтажку в курортной Анапе. Как сообщает Telegram-канал Shot, власти предупреждают о возможных отключениях света в некоторых районах города, передает УНН.
По данным Shot, крыша дома частично обвалилась, огонь перекинулся на квартиры. Возбуждено уголовное дело по статье "Предоставление услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности".
"Огонь разошелся по всей площади, охватив более 1000 квадратов. Власти сообщают, что возможны временные отключения электроэнергии в некоторых районах города для обеспечения безопасности проведения работ по ликвидации последствий возгорания. На месте работают более 100 пожарных и 37 единиц техники", - говорится в сообщении.
Кроме того, известно, что во время пожара пострадал лифтер, который на момент ЧП находился на чердаке. Он в состоянии средней тяжести с отравлением продуктами горения, ожогом передней брюшной стенки и 1-2 процентами ожогов тела. Эвакуированы 440 человек, среди них 112 детей.
Масштабный пожар в российской Анапе: есть раненый, в городе возможны отключения света
В российском курортном городе Анапа загорелась многоэтажка, охваченная огнем на площади более 1000 квадратных метров, а крыша частично обвалилась. Более 100 пожарных с помощью 37 единиц техники пытаются обуздать пламя.
По оценкам ЮНЕСКО, на восстановление украинских культурных объектов, поврежденных войной, необходимо 9 миллиардов долларов и 10 лет
По оценкам ЮНЕСКО, для восстановления украинских туристических объектов, поврежденных российскими военными, нужно 9 миллиардов долларов и 10 лет.
Дело Пашинского: суд отправил под арест бизнесмена Тищенко
Высший антикоррупционный суд оставил под стражей бизнесмена Сергея Тищенко по обвинению в присвоении нефтепродуктов и нанесении государству ущерба на сумму почти 1 миллиард гривен вместе с бывшим народным депутатом Сергеем Пашинским.
путин через посредников предлагал США заморозить войну в Украине. Вашингтон отверг предложение - Reuters
путин предложил "прекращение огня" в Украине, чтобы заморозить войну, но контакты с США закончились ничем. Источник сообщил, что американцы не хотели давить на Украину.
Главная ценность - жизнь нашего солдата: Сырский сравнил потери рф и Украины в войне
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины заявил, что сохранение жизни украинских солдат является наивысшим приоритетом, в отличие от российского командования.
Президент заявил об усилении войск на Авдеевском, Купянском и Лиманском направлениях дронами и РЭБ
Президент объявил, что подразделения в районах Авдеевки, Купянска и Лимана вскоре будут усилены беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы после того, как начальник Генштаба и министр обороны посетили войска в этих секторах.
Должны закончить войну выходом на наши границы, других вариантов не рассматривается - Главком ВСУ
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины заявил, что Украина может закончить войну с россией, только вернув свои границы, поскольку другие варианты не рассматриваются.
Мелиорация, водообеспечение, строительство укрытий для учебных заведений: Канада поможет Одесской области реализовать ряд проектов
Глава Одесской областной государственной администрации встретился с послом Канады, чтобы обсудить проекты рекультивации земель, укрытия для школ и экономическое развитие Одесской области.
Зеленский представил Евгения Мойсюка, как уполномоченного по вопросам международных гарантий безопасности для Украины и развития Сил обороны.
Президент Зеленский назначил генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка специальным уполномоченным по вопросам гарантий безопасности Украины с целью имплементации международных соглашений по безопасности и развития сил обороны Украины.
Стефанчук обсудил Формулу мира с вице-президентом Бундестага
Председатель Стефанчук встретился с вице-президентом немецкого Бундестага Катрин Геринг-Экардт, чтобы обсудить оборонную помощь Украине и мирную инициативу президента Зеленского.