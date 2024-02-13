У рф сталась масштабна пожежа в курортній Анапі: що відомо
Київ • УНН
Пожежа площею 1000 квадратних метрів спалахнула на горищі 11-поверхового житлового будинку в російському курортному місті Анапа, що призвело до евакуації мешканців, поки пожежники намагалися приборкати полум'я.
У російському курортному місту Анапа - масштабна пожежа. Як повідомляє Telegram-канал Baza, спалахнула багатопверхівка, площа пожежі 1000 кв. м, передає УНН.
"... в Анапі горить мансарда в 11-поверховому житловому будинку на Об'їзній вулиці. Площа пожежі 1000 кв", - йдеться у повідомленні.
За даними Baza, мешканців будинку евакуювали. На місці працюють пожежники. Постраждалих, попередньо, немає.