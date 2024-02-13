У рф сталась масштабна пожежа в курортній Анапі: що відомо

У російському курортному місту Анапа - масштабна пожежа. Як повідомляє Telegram-канал Baza, спалахнула багатопверхівка, площа пожежі 1000 кв. м, передає УНН.

"... в Анапі горить мансарда в 11-поверховому житловому будинку на Об'їзній вулиці. Площа пожежі 1000 кв", - йдеться у повідомленні.

За даними Baza, мешканців будинку евакуювали. На місці працюють пожежники. Постраждалих, попередньо, немає.