В рф произошел масштабный пожар в курортной Анапе: что известно
Киев • УНН
Пожар площадью 1000 квадратных метров вспыхнул на чердаке 11-этажного жилого дома в российском курортном городе Анапа, что привело к эвакуации жильцов, пока пожарные пытались обуздать пламя.
В российском курортном городе Анапа - масштабный пожар. Как сообщает Telegram-канал Baza, вспыхнула многоэтажка, площадь пожара 1000 кв. м, передает УНН.
"... в Анапе горит мансарда в 11-этажном жилом доме на Объездной улице. Площадь пожара 1000 кв", - говорится в сообщении.
По данным Baza, жильцов дома эвакуировали. На месте работают пожарные. Пострадавших, предварительно, нет.
В рф произошел масштабный пожар в курортной Анапе: что известно
Пожар площадью 1000 квадратных метров вспыхнул на чердаке 11-этажного жилого дома в российском курортном городе Анапа, что привело к эвакуации жильцов, пока пожарные пытались обуздать пламя.
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