В рф произошел масштабный пожар в курортной Анапе: что известно

Минагро расспросило аграриев о планах на посевную 2024: Что и в каком количестве будут сеять украинские фермеры

Согласно опросу украинских фермеров и анализу Министерства аграрной политики и продовольствия, ожидается, что площади под соей и сахарной свеклой увеличатся, тогда как площади под кукурузой уменьшатся в 2024 году.