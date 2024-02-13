Масштабна пожежа в російській Анапі: є поранений, у місті можливі відключення світла
Київ • УНН
У російському курортному місті Анапа загорілася багатоповерхівка, охоплена вогнем на площі понад 1000 квадратних метрів, а дах частково обвалився. Понад 100 пожежників за допомогою 37 одиниць техніки намагаються приборкати полум'я.
У рф ніяк не можуть загасити палаючу багатоповерхівку в курортній Анапі. Як повідомляє Telegram-канал Shot, влада попереджає про можливі відключення світла у деяких районах міста, передає УНН.
За даними Shot, дах будинку частково обвалився, вогонь перекинувся на квартири. Порушено кримінальну справу за статтею "Надання послуг, які не відповідають вимогам безпеки".
"Вогонь розійшовся по всій площі, охопивши понад 1000 квадратів. Влада повідомляє, що можливі тимчасові відключення електроенергії в деяких районах міста для забезпечення безпеки проведення робіт з ліквідації наслідків займання. На місці працюють понад 100 пожежників та 37 одиниць техніки", - йдеться у повідомленні.
Крім того, відомо, що під час пожежі постраждав ліфтер, який на момент НП знаходився на горищі. Він у стані середньої тяжкості з отруєнням продуктами горіння, опіком передньої черевної стінки та 1-2 відсотками опіків тіла. Евакуйовано 440 осіб, серед них 112 дітей.