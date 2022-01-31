Масштабные пожары в Луганской области: начальнику ГСЧС Пшику сообщили о подозрении

КИЕВ. 31 января. УНН. Руководителю ГСЧС Луганской области и бывшему начальнику Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства сообщили о подозрении в деле о пожарах в Луганской области в 2020 году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.

Как стало известно УНН из собственных источников, управление ГСЧС Луганской области возглавляет Михаил Пшик.