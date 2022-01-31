Масштабные пожары в Луганской области: начальнику ГСЧС Пшику сообщили о подозрении

ukru
15 марта, 19:03 • 103352 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 135789 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 119287 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 113124 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102532 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100328 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 88255 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 120895 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 125994 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127110 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

15 марта, 22:37 • 36812 просмотра
Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

15 марта, 23:04 • 39145 просмотра
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

16 марта, 00:06 • 55375 просмотра
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

02:05 • 20135 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

05:29 • 20437 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 120895 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 121091 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 258998 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 288441 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 224844 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 104031 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 125994 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 110664 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 127998 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 130086 просмотра
Актуальное
Масштабные пожары в Луганской области: начальнику ГСЧС Пшику сообщили о подозрении

Масштабные пожары в Луганской области: начальнику ГСЧС Пшику сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 15113 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Руководителю ГСЧС Луганской области и бывшему начальнику Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства сообщили о подозрении в деле о пожарах в Луганской области в 2020 году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.

Как стало известно УНН из собственных источников, управление ГСЧС Луганской области возглавляет Михаил Пшик.

Цитата

"Следователи теруправления ГБР Краматорска сообщили о подозрении руководителю ГСЧС Луганской области и бывшему начальнику Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, служебная халатность которых нанесла государству убытков на сумму свыше 5 миллиардов гривен", - говорится в сообщении.

Детали

Во время досудебного расследования следователи ГБР установили, что в начале июля 2020 года должностные лица ГСЧС и управления ЛМГ владели информацией о возникновении крупного лесного пожара в Новоайдарском районе Луганской области.

В ГБР заявили, что чиновники:

• не приняли надлежащих мер по локализации пожара;
• не обеспечили эффективное взаимодействие между ведомствами, которые возглавляли
• несвоевременно создали штаб для борьбы с пожаром
• не обеспечили эффективное использование техники с целью локализации и ликвидации пожара с учетом сложных погодных условий;
• не организовали проведение мер с целью установления угрозы людям, путей и способов их спасения и путей распространения горения.

"Их бездействие привело к уничтожению огнем 8 тыс. га лесных насаждений на территории лесо-охотничьих хозяйств Луганской области, чем нанесен государству ущерб в размере 5,2 млрд гривен. Кроме того, пожар привел к уничтожению или повреждению частных домовладений, чем нанесен вред гражданам", - отмечается в сообщении.

Так, следователи теруправления ГБР Краматорска объявили двум должностным лицам подозрение в служебной халатности, которая привела к тяжелым последствиям (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Сейчас решают вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а также об отстранении начальника Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области от должности.

Дополнение

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении работникам ГСЧС, которые тушили пожары в Луганской области только “на бумаге”.

Контекст

Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту возможной служебной халатности со стороны руководства Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области, что привело к тяжелым последствиям, гибели людей, уничтожению сооружений от масштабных пожаров на территории Луганской области.

В начале декабря 2020 года в парламенте создали Временную следственную комиссию по расследованию масштабных пожаров в Луганской области.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы