Нардепи створили ТСК з розслідування пожеж на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Народні депутати ухвалили в цілому створення Тимчасової слідчої комісії з розслідування масштабних пожеж на Луганщині. Відповідне рішення підтримали 258 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Проект Постанови передбачає створення ТСК з питань розслідування причин виникнення у 2020 році масштабних пожеж у Луганській області та дій або бездіяльності Луганського обласного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій і Луганської обласної державної адміністрації щодо вчасного реагування.
Згідно пояснювальної записки, прийняття постанови дозволить здійснити парламентський контроль за проведенням досудового розслідування кримінальних проваджень щодо причин виникнення пожеж у 2020 році у Луганській області, та дати оцінку діям відповідальних органів державної та місцевої влади.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактами можливої службової недбалості з боку керівництва Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Луганській області, що призвело до тяжких наслідків, загибелі людей, знищенню споруд від масштабних пожеж на території Луганщини.
Як повідомляв УНН, 30 вересня вздовж лінії розмежування на Луганщині виникло 6 масштабних осередків лісових пожеж, згодом їх стало більше.
За даними поліції, відомо про понад 10 загиблих осіб та два десятки постраждалих внаслідок стихії.