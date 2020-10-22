Пожежі на Луганщині: ДБР розслідує дії посадовців ДСНС

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактами можливої службової недбалості з боку керівництва Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Луганській області, що призвело до тяжких наслідків, загибелі людей, знищенню споруд від масштабних пожеж на території Луганщини. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

"Слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, розпочали досудове розслідування за фактами можливої службової недбалості з боку керівництва Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Луганській області, що призвело до тяжких наслідків, загибелі людей, знищенню споруд, будинків, лісових масивів від масштабних пожеж на території Луганської області в липні та вересні-жовтні 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що попередня кваліфікація кримінального правопорушення - неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Нагадаємо, 30 вересня вздовж лінії розмежування на Луганщині виникло 6 масштабних осередків лісових пожеж, згодом їх стало більше.

Наразі, за даними поліції, відомо про 11 загиблих та 19 постраждалих внаслідок стихії. В ООС причиною назвали ворожі збройні провокації із застосуванням трасуючих куль. Раніше було відкрито 14 проваджень.

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