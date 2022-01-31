Масштабні пожежі на Луганщині: начальнику ДСНС Пшику повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Керівнику ДСНС Луганської області та колишньому начальнику Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства повідомили про підозру у справі щодо пожеж на Луганщині у 2020 році. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДБР.
Як стало відомо УНН з власних джерел, управління ДСНС Луганської області очолює Михайло Пшик.
Цитата
"Слідчі теруправління ДБР Краматорська повідомили про підозру керівнику ДСНС Луганської області та колишньому начальнику Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства, службова недбалість яких завдала державі збитків на суму понад 5 мільярдів гривень", - ідеться в повідомленні.
Деталі
Під час досудового розслідування слідчі ДБР встановили, що на початку липня 2020 року посадові особи ДСНС та управління ЛМГ володіли інформацією про виникнення великої лісової пожежі в Новоайдарському районі Луганської області.
У ДБР заявили, що посадовці:
• не вжили належних заходів з локалізації пожежі;
• не забезпечили ефективну взаємодію між відомствами, що очолювали;
• несвоєчасно утворили штаб для боротьби з пожежею;
• не забезпечили ефективне використання техніки з метою локалізації та ліквідації пожежі з урахуванням складних погодних умов;
• не організували проведення заходів з метою встановлення загрози людям, шляхів та способів їх порятунку та шляхів поширення горіння.
"Їх бездіяльність призвела до знищення вогнем 8 тис. га лісових насаджень на території лісо-мисливських господарств Луганської області, чим завдано державі шкоду у розмірі 5,2 млрд гривень. Крім того, пожежа призвела до знищення або пошкодження приватних домоволодінь, чим завдано шкоду громадянам", - зазначається в повідомленні.
Так, слідчі Теруправління ДБР Краматорська оголосили двом посадовцям підозру у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).
Наразі вирішують питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також щодо відсторонення начальника Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуації у Луганській області від посади.
Доповнення
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру працівникам ДСНС, які гасили пожежі в Луганській області тільки “на папері”.
Контекст
Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактами можливої службової недбалості з боку керівництва Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Луганській області, що призвело до тяжких наслідків, загибелі людей, знищенню споруд від масштабних пожеж на території Луганщини.
На початку грудня 2020 року у парламенті створили Тимчасову слідчу комісію з розслідування масштабних пожеж на Луганщині.