Масштабные лесные пожары в Луганской области: полиция открыла производство
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Полиция открыла уголовное производство из-за лесных пожаров на территории Новоайдарского района Луганской области. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь ГУНП в Луганской области Татьяна Погукай.
"Открыто уголовное производство по ст. 270 УК (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности - ред.)", - сказала Погукай.
Напомним, во время пожара на территории Новоайдарского района в Луганской области предварительно погибли пять человек.
Также в результате пожаров в Луганской области пострадали 20 домов, а в больницу было отправлено 21 местного жителя.
Как сообщалось, в Луганской области на территории Боровского и Ахтырского лесничеств произошел лесной пожар.