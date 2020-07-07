Масштабні лісові пожежі в Луганській області: поліція відкрила провадження

“Відкрито кримінальне провадження за ст. 270 ККУ (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки — ред.)”, — сказала Погукай.

Нагадаємо, під час пожежі на території Новоайдарського району в Луганській області попередньо загинуло п’ятеро людей.

Також внаслідок пожеж на Луганщині постраждало 20 будинків, а до лікарні було відправлено 21 місцевого жителя.

Як повідомлялося, на Луганщині на території Борівського та Охтирського лісництв сталася лісова пожежа.