Масштабні лісові пожежі в Луганській області: поліція відкрила провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження через лісові пожежі на території Новоайдарського району в Луганській області. Про це журналісту УНН повідомила речниця ГУНП у Луганській області Тетяна Погукай.
“Відкрито кримінальне провадження за ст. 270 ККУ (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки — ред.)”, — сказала Погукай.
Нагадаємо, під час пожежі на території Новоайдарського району в Луганській області попередньо загинуло п’ятеро людей.
Також внаслідок пожеж на Луганщині постраждало 20 будинків, а до лікарні було відправлено 21 місцевого жителя.
Як повідомлялося, на Луганщині на території Борівського та Охтирського лісництв сталася лісова пожежа.