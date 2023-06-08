Масштабные лесные пожары в Канаде: Квебек продолжает эвакуацию населения

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 12833 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
14:05 • 56522 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 107855 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 107870 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 252272 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 129781 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 119257 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 363617 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83185 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 135754 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2м/с
68%
Популярные новости

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 164781 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 121219 просмотра

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 20739 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 101768 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 67151 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 252280 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 286739 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 363623 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 341511 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 389524 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 68076 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 102662 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 122102 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 165615 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 77879 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Масштабные лесные пожары в Канаде: Квебек продолжает эвакуацию населения

Киев • УНН

 • 541196 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. В Квебеке, что в Канаде, продолжают эвакуацию населения из-за рекордных лесных пожаров. Об этом пишет УНН со ссылкой на CTV News.

Масштабные лесные пожары в Канаде: Квебек продолжает эвакуацию населения

Детали

Отмечается, что этот сезон лесных пожаров в Квебеке является худшим за всю историю.

Премьер-министр провинции Франсуа Лего рассказал, что наиболее опасные районы находятся в северном Квебеке и в западном регионе Абитиби, где значительные осадки не ожидаются до понедельника. Около 11 400 человек уже были вынуждены покинуть свои дома в регионе из-за постоянных и непредсказуемых лесных пожаров.

"Я хочу, чтобы мы все были реалистами, чтобы не смотреть на вещи сквозь розовые очки. Пока что, в ближайшие дни, дождей не ожидается. Жителям не стоит ожидать, что они смогут вернуться домой раньше середины следующей недели", - сказал премьер.

Во вторник вечером был издан приказ об эвакуации города Чибугамау на севере Квебека и соседней общины Уже-Бугуму.

Премьер-министр добавил, что северная община Мистиссини, расположенная в 550 километрах к северу от Монреаля, вероятно, будет эвакуирована в среду, что приведет к перемещению еще 4000 человек. Но позже в тот же день руководитель Мистиссини Майкл Петавабано заявил, что его община пока остается в безопасности, и попросил жителей ждать указаний от официальных лиц.

Агентство по предотвращению лесных пожаров Квебека сообщило в среду, что в настоящее время имеется более 150 очагов пожаров, и чуть менее 100 из них вышли из-под контроля. В этом сезоне выгорело более 457 000 гектаров, больше всего с тех пор, как в провинции начали вести учет.

Напомним

В Канаде вспыхнули масштабные лесные пожары, дым попал на территорию Соединенных Штатов. Власти Нью-Йорка, Торонто и Оттавы предупредили жителей о рисках для здоровья’из-за загрязненного воздуха.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$62.37
Bitcoin
$77,259.00
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.00
Ethereum
$1,476.75