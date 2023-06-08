Масштабные лесные пожары в Канаде: Квебек продолжает эвакуацию населения

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Отмечается, что этот сезон лесных пожаров в Квебеке является худшим за всю историю.

Премьер-министр провинции Франсуа Лего рассказал, что наиболее опасные районы находятся в северном Квебеке и в западном регионе Абитиби, где значительные осадки не ожидаются до понедельника. Около 11 400 человек уже были вынуждены покинуть свои дома в регионе из-за постоянных и непредсказуемых лесных пожаров.

"Я хочу, чтобы мы все были реалистами, чтобы не смотреть на вещи сквозь розовые очки. Пока что, в ближайшие дни, дождей не ожидается. Жителям не стоит ожидать, что они смогут вернуться домой раньше середины следующей недели", - сказал премьер.

Во вторник вечером был издан приказ об эвакуации города Чибугамау на севере Квебека и соседней общины Уже-Бугуму.

Премьер-министр добавил, что северная община Мистиссини, расположенная в 550 километрах к северу от Монреаля, вероятно, будет эвакуирована в среду, что приведет к перемещению еще 4000 человек. Но позже в тот же день руководитель Мистиссини Майкл Петавабано заявил, что его община пока остается в безопасности, и попросил жителей ждать указаний от официальных лиц.

Агентство по предотвращению лесных пожаров Квебека сообщило в среду, что в настоящее время имеется более 150 очагов пожаров, и чуть менее 100 из них вышли из-под контроля. В этом сезоне выгорело более 457 000 гектаров, больше всего с тех пор, как в провинции начали вести учет.

Напомним

В Канаде вспыхнули масштабные лесные пожары, дым попал на территорию Соединенных Штатов. Власти Нью-Йорка, Торонто и Оттавы предупредили жителей о рисках для здоровья’из-за загрязненного воздуха.