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Масштабні лісові пожежі у Канаді: Квебек продовжує евакуацію населення

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 червня. УНН. У Квебеку, що в Канаді, продовжують евакуацію населення через рекордні лісові пожежі. Про це пише УНН з посиланням на CTV News.

Масштабні лісові пожежі у Канаді: Квебек продовжує евакуацію населення

Деталі

Зазначається, що цей сезон лісових пожеж у Квебеку є найгіршим за всю історію.

Прем'єр-міністр провінції Франсуа Лего розповів, що найбільш небезпечні райони знаходяться в північному Квебеку та в західному регіоні Абітібі, де значні опади не очікуються до понеділка. Близько 11 400 людей уже були змушені залишити свої домівки в регіоні через постійні та непередбачувані лісові пожежі.

"Я хочу, щоб ми всі були реалістами, щоб не дивитися на речі крізь рожеві окуляри. Поки що, найближчими днями, дощів не очікується. Мешканцям не варто очікувати, що вони зможуть повернутися додому раніше середини наступного тижня", - сказав прем'єр.

У вівторок ввечері було видано наказ про евакуацію міста Чібугамау на півночі Квебеку та сусідньої громади Уже-Бугуму.

Прем'єр-міністр додав, що північна громада Містіссіні, розташована за 550 кілометрів на північ від Монреаля, ймовірно, буде евакуйована в середу, що призведе до переміщення ще 4000 осіб. Але пізніше того ж дня керівник Містіссіні Майкл Петавабано заявив, що його громада поки залишається в безпеці, і попросив жителів чекати вказівок від офіційних осіб.

Агентство із запобігання лісовим пожежам Квебеку повідомило в середу, що наразі є більш ніж 150 осередків пожеж, і трохи менше 100 з них вийшли з-під контролю. Цього сезону вигоріло понад 457 000 гектарів, найбільше з тих пір, як у провінції почали вести облік.

Нагадаємо

У Канаді спалахнули масштабні лісові пожежі, дим потрапив на територію Сполучених Штатів. Влада Нью-Йорка, Торонто та Оттави попередила жителів про ризики для здоров’я через забруднене повітря.

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