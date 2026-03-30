Масштабная волна сообщений о минировании: полиция проверила уже более половины, ни одно не подтвердилось

Украинские правоохранители обработали более половины анонимных сообщений о минировании, ни одно не подтвердилось, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.

По состоянию на 18:00 полицейские обработали 56% анонимных сообщений о минировании. Ни в одном из обработанных вызовов информация о минировании не подтвердилась - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, продолжаются обследования и проверки с соблюдением всех алгоритмов безопасности.

Напомним

По Украине сегодня прокатилась масштабная волна анонимных сообщений о минировании, всего на данный момент - 1216 сообщений.

Правоохранители, как сообщили в Нацполиции, принимают меры для установления лиц, причастных к распространению ложных сообщений.

"Не исключено, что это очередное ИПСО от врага", - подчеркнули в Нацполиции.

"Просим граждан сохранять спокойствие, пользоваться информацией только из официальных источников и выполнять требования правоохранителей", - добавили в Нацполиции.