Масштабная волна сообщений о минировании: полиция проверила уже более половины, ни одно не подтвердилось
Киев • УНН
Нацполиция обработала 56% из 1216 анонимных вызовов о минировании по всей стране. Ни одно сообщение не подтвердилось, проверки других объектов продолжаются.
Украинские правоохранители обработали более половины анонимных сообщений о минировании, ни одно не подтвердилось, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.
По состоянию на 18:00 полицейские обработали 56% анонимных сообщений о минировании. Ни в одном из обработанных вызовов информация о минировании не подтвердилась
По данным правоохранителей, продолжаются обследования и проверки с соблюдением всех алгоритмов безопасности.
По Украине сегодня прокатилась масштабная волна анонимных сообщений о минировании, всего на данный момент - 1216 сообщений.
Правоохранители, как сообщили в Нацполиции, принимают меры для установления лиц, причастных к распространению ложных сообщений.
"Не исключено, что это очередное ИПСО от врага", - подчеркнули в Нацполиции.
"Просим граждан сохранять спокойствие, пользоваться информацией только из официальных источников и выполнять требования правоохранителей", - добавили в Нацполиции.