Масштабна хвиля повідомлень про замінування: поліція перевірила вже більше половини, жодне не підтвердилось

Українські правоохоронці опрацювали більше половини анонімних повідомлень про замінування, жодне не підтвердилось, передає УНН із посиланням на Нацполіцію.

Станом на 18:00 поліцейські опрацювали 56 % анонімних повідомлень про замінування. У жодному з опрацьованих викликів інформація про замінування не підтвердилась - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, тривають обстеження та перевірки з дотриманням усіх безпекових алгоритмів.

По Україні сьогодні прокотилася масштабна хвиля анонімних повідомлень про замінування, загалом наразі - 1216 повідомлень.

Правоохоронці, як повідомили у Нацполіції, вживають заходів для встановлення осіб, причетних до розповсюдження неправдивих повідомлень.

"Не виключено, що це чергове ІПСО від ворога", - наголосили у Нацполіції.

"Просимо громадян зберігати спокій, користуватися інформацією лише з офіційних джерел та виконувати вимоги правоохоронців", - додали у Нацполіції.