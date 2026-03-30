Масштабна хвиля повідомлень про замінування: поліція перевірила вже більше половини, жодне не підтвердилось
Київ • УНН
Нацполіція опрацювала 56 % із 1216 анонімних викликів про мінування по всій країні. Жодне повідомлення не підтвердилося, перевірки інших об'єктів тривають.
Українські правоохоронці опрацювали більше половини анонімних повідомлень про замінування, жодне не підтвердилось, передає УНН із посиланням на Нацполіцію.
Станом на 18:00 поліцейські опрацювали 56 % анонімних повідомлень про замінування. У жодному з опрацьованих викликів інформація про замінування не підтвердилась
За даними правоохоронців, тривають обстеження та перевірки з дотриманням усіх безпекових алгоритмів.
По Україні сьогодні прокотилася масштабна хвиля анонімних повідомлень про замінування, загалом наразі - 1216 повідомлень.
Правоохоронці, як повідомили у Нацполіції, вживають заходів для встановлення осіб, причетних до розповсюдження неправдивих повідомлень.
"Не виключено, що це чергове ІПСО від ворога", - наголосили у Нацполіції.
"Просимо громадян зберігати спокій, користуватися інформацією лише з офіційних джерел та виконувати вимоги правоохоронців", - додали у Нацполіції.