$43.840.0450.490.12
ukenru
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+10°
1.5м/с
67%
741мм
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Юлія Свириденко
Білл Клінтон
Актуальні місця
Україна
Європа
Сполучені Штати Америки
Іран
Одеська область
Реклама
УНН Lite
"Аватар 4" вже на горизонті - дата прем’єри та повернення культових героїв16:42 • 52 перегляди
Софі Тернер травмувалася - зйомки серіалу "Tomb Raider" зупинено на два тижні15:06 • 3720 перегляди
Батько загиблого у Колумбайні розкритикував новий ромком з Паттінсоном і Зендаєю - у чому річ13:44 • 6918 перегляди
Ольга Фреймут показала кадри з дня народження своєї 91-річної бабусіVideo12:19 • 16750 перегляди
У HBO розкрили плани на спін-офи "Гри престолів"28 березня, 14:00 • 36951 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Audi Q5
Facebook

Масштабна хвиля повідомлень про замінування: поліція перевірила вже більше половини, жодне не підтвердилось

Київ • УНН

 • 1220 перегляди

Нацполіція опрацювала 56 % із 1216 анонімних викликів про мінування по всій країні. Жодне повідомлення не підтвердилося, перевірки інших об'єктів тривають.

Українські правоохоронці опрацювали більше половини анонімних повідомлень про замінування, жодне не підтвердилось, передає УНН із посиланням на Нацполіцію.

Станом на 18:00 поліцейські опрацювали 56 % анонімних повідомлень про замінування. У жодному з опрацьованих викликів інформація про замінування не підтвердилась 

- йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, тривають обстеження та перевірки з дотриманням усіх безпекових алгоритмів.

Нагадаємо

По Україні сьогодні прокотилася масштабна хвиля анонімних повідомлень про замінування, загалом наразі - 1216 повідомлень.

Правоохоронці, як повідомили у Нацполіції, вживають заходів для встановлення осіб, причетних до розповсюдження неправдивих повідомлень. 

"Не виключено, що це чергове ІПСО від ворога", - наголосили у Нацполіції.

"Просимо громадян зберігати спокій, користуватися інформацією лише з офіційних джерел та виконувати вимоги правоохоронців", - додали у Нацполіції.

Антоніна Туманова

СуспільствоКримінал
російська пропаганда
Війна в Україні
Національна поліція України
Україна