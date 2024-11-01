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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Масштабная кибератака на российские банки в Крыму: тысячи клиентов без доступа

Масштабная кибератака на российские банки в Крыму: тысячи клиентов без доступа

Киев  •  УНН

14:00 • 5284 просмотра

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Украинская разведка провела 24-часовую DDoS-атаку на четыре российских банка в Крыму. Тысячи клиентов потеряли доступ к онлайн-банкингу и не могут проводить финансовые операции.

Киберспециалисты Главного управления разведки Украины провели масштабную кибератаку на четыре российских банка, которые незаконно работают в Крыму. Атака парализовала работу онлайн-банкинга, в результате чего тысячи россиян остались без доступа к счетам. Об этом УНН сообщили источники в украинской разведке. 

Детали 

Как сообщается, в результате успешной 24-часовой DDoS-атаки была парализована работа систем дистанционного банковского обслуживания «Генбанка», «Российского национального коммерческого банка», «Банка Центр-Инвест» и «КредитУралБанка».

Десятки тысяч россиян остались без онлайн-доступа к своим банковским счетам.

россияне массово жаловались на неработающие мобильные приложения банков и невозможность проведения каких-либо финансовых операций.

В самих банках подтвердили «крупнейшую DDoS-атаку в истории, что стало неожиданным вызовом для команды банка» и предупредили клиентов об отсутствии доступа ко всем системам онлайн-банкинга.

Киберспециалисты ГУР атаковали спутниковую связь на рф18 октября 2024, 11:59 • 19125 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаТехнологии
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
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